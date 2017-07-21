30 эйсов не спасли Карловича от поражения в 1/4 финала турнира в Ньюпорте

Действующий победитель турнира в Ньюпорте (США) хорват Иво Карлович не сумел защитить титул, проиграв в матче 1/4 финала немцу Петеру Гоёвчику со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:1), 6:7 (4:7).

За встречу хорватский теннисист исполнил 30 эйсов и допустил 13 ошибок на подаче. Гоёвчик выполнил 12 подач навылет при 9 двойных ошибках. За 2 часа 27 минут, проведённых на корте, соперники не сделали ни одного брейка.

В полуфинале Гоёвчик сыграет с австралийцем Мэттью Эбденом, который одолел другого немца — Тобиаса Камке.