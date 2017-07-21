Шнидер прервала матч турнира в Гштааде, чтобы позаботиться о дочери

Бывшая седьмая ракетка мира 38-летняя швейцарка Патти Шнидер (WC) могла запомниться зрителям матча второго круга турнира в Гштааде с немкой Антонией Лоттнер (Q) не только своей игрой, но и проявлением материнского инстинкта.

Во время второго сета швейцарка отвлеклась от матча, чтобы поручить мужу защитить дочь от солнца и накинуть на неё кофту.

Видео эпизода можно посмотреть в «Твиттере».

Шнидер проиграла Лоттнер со счётом 6:7 (0:7), 6:2, 3:6. За выход в полуфинал немка поспорит с чешкой Терезой Мартинцовой, переигравшей ранее лидера посева, француженку Каролин Гарсию, со счётом 7:5, 7:6 (7:1).