Удар Шафаржовой на турнире в Бирмингеме признан лучшим по итогам июня

Удар чешской теннисистки Люси Шафаржовой в матче с представительницей Австралии Дарьей Гавриловой на турнире в Бирмингеме признан лучшим по итогам июня, сообщает официальный сайт тура. На награду за лучший удар также претендовали румынка Симона Халеп, представительницы Чехии Петра Крейсова и Петра Квитова, а также бывшая первая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки.

Видео доступно на официальном сайте тура.

По итогам мая лучшим был признан удар бывшей первой ракетки мира американки Винус Уильямс.