Рыбарикова победила в номинации «Прорыв месяца» по итогам июня

Официальный сайт WTA подвёл итоги голосования в категории «Прорыв июня». Первое место заняла представительница Словакии Магдалена Рыбарикова, получившая 74% голосов. Второй стала эстонка Анетт Контавейт (23%), третьей — Анастасия Севастова из Латвии (3%).



В январе победу в этой номинации одержала американка Коко Вандевеге, в феврале — француженка Кристина Младенович, в марте — представительница Японии Риса Одзаки, в апреле — россиянка Дарья Касаткина, в мае — чемпионка «Ролан Гаррос» Елена Остапенко из Латвии.