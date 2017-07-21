В 12:00 по московскому времени начнётся четвертьфинальный матч турнира в Бостаде, в котором сыграют россиянин Андрей Кузнецов и представитель Аргентины Диего Шварцман (7). Соперники встречались в 2015 году в квалификации турнира в Риме. Победу в том матче одержал Диего со счётом 7:6 (7:5), 6:2.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Кузнецов — Шварцман в Бостаде.

Победитель этого противостояния за выход в финал турнира в Бостаде поспорит либо с россиянином Кареном Хачановым (5), либо с представителем Украины Александром Долгополовым.