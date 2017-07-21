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Бертенс: я намерена бороться за титул, но довольна и выходом в четвертьфинал

21 июля 2017, пятница. 09:23. Теннис

Голландская теннисистка Кики Бертенс прокомментировала свою победу над немкой Анной Заей во втором круге турнира в Гштааде со счётом 6:4, 6:2 и поделилась ожиданиями от встречи со шведкой Юханной Ларссон.

«Я видела её в Нюрнберге, она демонстрировала прекрасный теннис там и в целом показывает хорошую игру. Она отлично подаёт и может действовать агрессивно. Конечно, было нелегко. Я оставалась в игре и старалась доставать как можно больше мячей. Не думаю, что в таких условиях можно играть достаточно агрессивно. Но ситуация одинакова для всех.

Мне очень нравится в Гштааде. Здесь прекрасный отель, вид, мы окружены горами. Я рада находиться здесь. Хорошо, что я смогла справиться со всеми проблемами со здоровьем. Раньше я не знала, могу ли продолжать играть. Но сейчас я могу сосредоточиться на теннисе. Я счастлива, здорова, а это самое важное.

Юханна поддерживала меня. Я слышала, как она кричала пару раз. Когда мы можем, то стараемся поддержать друг друга. Всегда нелегко играть со своей подругой. Пока мы играли лишь однажды, так что нам повезло.

Здорово, что теперь мы встретимся в четвертьфинале, а не в первом круге. С нетерпением жду этого матча. Мы отлично знаем друг друга. Она приехала одна, а я со своим тренером, и он ей немного помогает. Рада, что одна из нас выйдет в полуфинал, а затем мы сыграем в паре. По ходу встречи будет нелегко, но после игры всё опять будет хорошо.

Я намерена бороться за титул, но довольна и выходом в четвертьфинал. Посмотрим, что мне удастся сделать. Матч будет непростым», — цитирует Бертенс официальный сайт тура.

Источник: WTA Сообщить об ошибке
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Кики Бертенс Юханна Ларссон
Новости. Теннис
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