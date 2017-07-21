Мартинцова: по ходу матча я не забывала, что Гарсия входит в топ-20

Чешка Тереза Мартинцова поделилась эмоциями после победы во втором круге турнира в Гштааде над первой ракеткой соревнований француженкой Каролин Гарсией со счётом 7:5, 7:6 (7:1).

«Это удивительная победа для меня, потому что матч получился очень тяжёлым. Каролин — очень хорошая теннисистка. Я боролась в каждом розыгрыше, хотя в начале матча очень нервничала. Мне нравится Гарсия и её игра. Даже не знаю, что сказать.

Ранее мы встречались на харде, моём любимом покрытии, но тогда матч проходил вечером, и у меня возникли проблемы с глазами. По ходу матча я стала нервничать не так сильно, но всё равно не забывала, что Гарсия входит в топ-20.

Высота над уровнем моря здесь не так сильно сказывается на мне. Когда ты хорошо подаёшь, то всё работает. А в паузе между розыгрышами мне было не так уж плохо, ведь мы не столь высоко, как в Боготе. Я не смотрела сетку, поэтому не знаю, с кем буду играть. Я в любом матче сражаюсь в каждом моменте — в первом, втором круге или финале. Это просто очередной матч», — цитирует Мартинцову официальный сайт тура.