Бегу: я играла с Кристиан на тренировке и знала, что она отличная теннисистка

Румынка Ирина Бегу прокомментировала победу над своей соотечественницей Жаклин Кристиан во втором круге турнира в Бухаресте со счётом 6:4, 6:0.

«Я играла с ней на тренировке за две недели до начала турнира, поэтому знала, что Жаклин — отличная теннисистка. Она очень молода, играет агрессивно и лишь недавно перешла из юниорок. На том уровне она была очень хороша, так что я ожидала непростой поединок и была к нему готова.

Я достаточно медленно входила в игру, а соперница действовала агрессивнее. Но в концовке я просто старалась играть в свой теннис. Думаю, после счёта 4:1 я заиграла совершенно по-другому. До титула ещё далеко, но я рада, что хорошо играю дома. Это прекрасный турнир. Я надеюсь выйти в финал в одиночном и парном разрядах или хотя бы в одном из них», — цитирует Бегу официальный сайт тура.