Эрбер: всегда буду жертвовать выступлением в паре и отдавать приоритет одиночке

Французский теннисист Пьер-Юг Эрбер поделился впечатлениями от выступления на турнире в Ньюпорте, где он дошёл до четвертьфинала, и рассказал о сложностях игры в одиночном и парном разрядах.

«Выступать в одиночном и парном разряде нелегко. Каждую неделю я словно играю на двух турнирах. Также очень нелегко выбрать соревнования, в которых хочешь принять участие.

Мне нравится в Ньюпорте. Я рад, что открыл для себя новое место и уже дошёл до четвертьфинала. Маю рассказывал, что здесь здорово. Это особенные корты, об этом все говорят. Мне хотелось продлить травяной сезон. Мне нравятся травяные корты. Я атакующий игрок, и это покрытие отлично мне подходит.

Я всегда буду жертвовать выступлением в паре и отдавать приоритет одиночке. Мне 26 лет, и у меня большие цели. Но даже если я буду всё время играть в паре, то по-прежнему буду выкладываться по полной и стараться побеждать. Думаю, я могу достичь большего. Я постараюсь войти в топ-50 и, может быть, в будущем стану очень сильным теннисистом», — цитирует Эрбера официальный сайт тура.