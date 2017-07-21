Донской проиграл Герасимову в четвертьфинале челленджера в Астане

Российский теннисист Евгений Донской (1) не сумел пробиться в полуфинал турнира серии «челленджер» в Астане, в трёх сетах проиграв представителю Беларуси Егору Герасимову (5) со счётом 6:7 (9:11), 6:4, 3:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 10 минут. Евгений 7 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 13 брейк-пойнтов. На счету его соперника 13 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в финал Герасимов поспорит с представителем Боснии и Герцеговины Алдином Шеткичем (8).