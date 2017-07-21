Гоёвчик: я наслаждаюсь своим выступлением в Ньюпорте

Немецкий теннисист Петер Гоёвчик поделился впечатлениями после победы над действующим чемпионом турнира в Ньюпорте 38-летним представителем Хорватии Иво Карловичем со счётом 7:6 (7:6), 6:7 (1:7), 7:6 (7:4).

«Я очень рад. Это будет второй полуфинал для меня. Первый случился в 2013 году в Дохе. Там я тоже играл отлично. Я наслаждаюсь своим выступлением в Ньюпорте», — приводит слова Гоёвчика официальный сайт тура.

В полуфинале турнира в Ньюпорте Гоёвчик сыграет с представителем Австралии Мэттью Эбденом.