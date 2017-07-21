Карлович: концовка матча сложилась не в мою пользу. Иногда так бывает

Действующий победитель турнира в Ньюпорте хорват Иво Карлович прокомментировал своё поражение в четвертьфинале от немца Петера Гоёвчика со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:1), 6:7 (4:7).

«Концовка матча сложилась не в мою пользу. Это жизнь, это теннис. Иногда так бывает. Я двигался не очень хорошо. Подавал я отлично, хорошо выполнял удары с лёта, так что нужно найти позитивные моменты и продолжать свой путь. В этом году мне не удалось пройти дальше. Надеюсь, в следующий раз я смогу добиться большего», — цитирует Карловича официальный сайт тура.