Томич: вы можете лишь мечтать о том, чего я смог добиться к 24 годам

Австралиец Бернард Томич признался, что не обращает внимания на критику и будет продолжать вести себя так, как хочет. Томич получил штраф в размере $ 15 тыс. за необоснованный вызов на корт врача во время матча первого круга Уимблдона с немцем Мишей Зверевым, после которого Бернард заявил о проблемах с мотивацией.

«Я не могу изменить мнение людей о себе. Я тот, кем являюсь. Если кому-то что-то не нравится, то просто привыкайте. Вероятно, меня не любят, но вы можете лишь мечтать о том, чего я смог добиться к 24 годам. Идите и мечтайте о покупке машины или дома, а я же просто пойду и куплю их», — цитирует Томича Herald Sun.