В 13:30 по московскому времени начнётся четвертьфинальный матч турнира в Бостаде, в котором сыграют россиянин Карен Хачанов (5) и представитель Украины Александр Долгополов. Соперники встречались на турнире в Барселоне в 2016 году. Победу в том матче одержал Александр со счётом 6:4, 7:5.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Долгополов в Бостаде.

Победитель этого противостояния за выход в финал турнира в Бостаде поспорит либо с россиянином Андреем Кузнецовым, либо с аргентинцем Диего Шварцманом (7).