Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Долгополов в Бостаде

21 июля 2017, пятница. 12:30. Теннис

В 13:30 по московскому времени начнётся четвертьфинальный матч турнира в Бостаде, в котором сыграют россиянин Карен Хачанов (5) и представитель Украины Александр Долгополов. Соперники встречались на турнире в Барселоне в 2016 году. Победу в том матче одержал Александр со счётом 6:4, 7:5.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка:
текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Долгополов в Бостаде.

Победитель этого противостояния за выход в финал турнира в Бостаде поспорит либо с россиянином Андреем Кузнецовым, либо с аргентинцем Диего Шварцманом (7).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Александр Долгополов Карен Хачанов
Новости. Теннис
21 июля 2017, пятница
12:30 Текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Долгополов в Бостаде
12:05 Томич: вы можете лишь мечтать о том, чего я смог добиться к 24 годам
11:39 Карлович: концовка матча сложилась не в мою пользу. Иногда так бывает
11:17 Гоёвчик: я наслаждаюсь своим выступлением в Ньюпорте
10:44 Донской проиграл Герасимову в четвертьфинале челленджера в Астане
10:32 Эрбер: всегда буду жертвовать выступлением в паре и отдавать приоритет одиночке
10:14 Бегу: я играла с Кристиан на тренировке и знала, что она отличная теннисистка
09:25 Мартинцова: по ходу матча я не забывала, что Гарсия входит в топ-20
09:23 Бертенс: я намерена бороться за титул, но довольна и выходом в четвертьфинал
09:14 Текстовая онлайн-трансляция матча Кузнецов — Шварцман в Бостаде
09:13 Рыбарикова победила в номинации «Прорыв месяца» по итогам июня
09:11 Мугуруса признана лучшей теннисисткой июня
09:08 Удар Шафаржовой на турнире в Бирмингеме признан лучшим по итогам июня
02:48 Шнидер прервала матч турнира в Гштааде, чтобы позаботиться о дочери
01:52 30 эйсов не спасли Карловича от поражения в 1/4 финала турнира в Ньюпорте
00:59 Монфис проиграл во втором круге турнира в Хорватии
20 июля 2017, четверг
23:24 Александрова уступила Дулгеру во втором круге турнира в Бухаресте
22:45 38-летняя Шнидер не вышла в четвертьфинал соревнований в Гштааде
22:39 Эбден стал первым полуфиналистом турнира в Ньюпорте
22:24 ITF отложила рассмотрение идеи совмещения финалов Кубка Дэвиса и Кубка Федерации
21:51 Рублёв победил Мартина и вышел в четвертьфинал турнира в Умаге
20:58 Рамос-Виньолас одержал волевую победу во втором круге соревнований в Бостаде
20:52 Фоньини вышел в 1/4 финала турнира в Умаге, где может сыграть с Рублёвым
19:42 Изменено место проведения матча Кубка Дэвиса Венгрия — Россия
19:01 140-я ракетка мира Мартинцова оставила турнир в Гштааде без лидера посева Гарсии
18:36 Бегу стала четвертьфиналисткой турнира в Бухаресте
18:28 Вердаско уверенно вышел в четвертьфинал турнира в Бостаде
17:59 Хачанов не вышел в полуфинал турнира в Бостаде в паре
17:08 Калинская и Родина вышли в полуфинал турнира в Гштааде в парном разряде
16:52 Соперником Хачанова в четвертьфинале турнира в Бостаде будет Долгополов
16:50 Пармантье одолела Мертенс во втором круге турнира в Бухаресте
16:39 Бертенс вышла в четвертьфинал турнира в Гштааде
16:38 Конта: люди на улицах говорили, что на Уимблдоне я вдохновила их детей
15:30 Текстовая онлайн-трансляция матча Мартин — Рублёв в Умаге
14:52 Ларссон победила Хаас в Гштааде, несмотря на 11 двойных ошибок
14:51 Хачанов отыграл два матчбола и одолел Гулбиса во втором круге турнира в Бостаде
13:24 Камке: я старался не давать Маннарино слишком много времени
12:00 Иснер: я не создан для игры в обороне, мне нужно действовать агрессивно
11:54 Лааксонен: в матче с Куэвасом мне нужно было всё время действовать агрессивно
11:47 Кузнецов: ключевым стало то, что я не сдавался до конца
11:14 Бертенс в Гштааде попробовала свои силы в приготовлении шоколадных конфет
10:58 Поступила в продажу автобиография А. Радваньской
10:46 Гёргес: мы с Саснович обе играли хорошо, борьба была упорной
10:10 Суарес-Наварро: в ряде моментов матча с Русе я ощущала усталость
10:02 Севастова: в матче с Ковинич у меня не было никакого ритма
Все новости RSS
Партнерский контент
Как, на ваш взгляд, накажут Даниила Медведева за бросание монет в сторону судейской вышки во время матча на Уимблдоне?
Отстранят от участия в турнирах на некоторый срок
213 (14%)
Оштрафуют на сумму более $10 000 и предупредят
732 (47%)
Оштрафуют на сумму менее $10 000 и предупредят
296 (19%)
Ограничатся замечанием
126 (8%)
Никак не накажут - признают, что судья Мариана Алвеш была не права
178 (12%)
Проголосовало: 1545
Архив →
© championat.com, 2000–2017