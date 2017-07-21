Соррибес-Тормо стала первой полуфиналисткой турнира в Гштааде

Испанская теннисистка Сара Соррибес-Тормо вышла в полуфинал турнира в Гштааде, в двух партиях обыграв представительницу Германии Тамару Корпач со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 27 минут. Испанка совершила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету Тамары 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в финал соревнований в Гштааде Соррибес-Тормо поспорит с победительницей противостояния Юханна Ларссон (Швеция, 5) — Кики Бертенс (Нидерланды, 2). Турнир завершится 23 июля.