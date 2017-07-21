Калинская и Родина проиграли в полуфинале турнира в Гштааде в парном разряде

Российские теннисистки Анна Калинская и Евгения Родина не смогли пробиться в финал турнира в Гштааде в парном разряде. В полуфинале они в двух партиях уступили швейцарке Виктории Голубич и представительнице Сербии Нине Стоянович (3) со счётом 1:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 52 минуты. Россиянки 1 раз подали навылет, совершили 5 двойных ошибок и взяли 2 гейма на подаче соперниц. На счету Виктории и Нины 3 эйса, 2 двойные ошибки и 6 брейков.

Соперницы Голубич и Стоянович по финалу определятся позже.