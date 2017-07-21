Кузнецов победил Шварцмана и вышел в полуфинал турнира в Бостаде

Российский теннисист Андрей Кузнецов вышел в полуфинал турнира в Бостаде, в двух сетах обыграв аргентинца Диего Шварцмана (7) со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 7 минут. Андрей 5 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса и 1 брейк.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Кузнецов — Шварцман в Бостаде.

За выход в финал соревнований Кузнецов поспорит либо со своим соотечественником Кареном Хачановым (5), либо с представителем Украины Александром Долгополовым.