Бертенс победила Ларссон в четвертьфинале турнира в Гштааде

Голландская теннисистка Кики Бертенс (2) вышла в полуфинал турнира в Гштааде, в двух сетах обыграв представительницу Швеции Юханну Ларссон (5) со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 34 минуты. Уроженка Ватерингена 5 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету Ларссон 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в финал соревнований Бертенс поспорит с представительницей Испании Сарой Соррибес-Тормо. Турнир в Гштааде завершится 23 июля.