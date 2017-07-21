Бегу вышла в полуфинал турнира в Бухаресте, где сыграет с Суарес-Наварро

Румынская теннисистка Ирина Бегу (7) пробилась в полуфинал турнира в Бухаресте, в двух партиях обыграв представительницу Франции Полин Пармантье со счётом 7:5, 6:0. Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты. Хозяйка кортов совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в финал соревнований в столице Румынии Ирина поспорит с представительницей Испании Карлой Суарес-Наварро (2). Турнир в Бухаресте завершится 23 июля.