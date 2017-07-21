Хачанов уступил Долгополову на турнире в Бостаде, упустив два матчбола

Украинец Александр Долгополов пробился в полуфинал турнира в Бостаде, обыграв россиянина Карена Хачанова (5) со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 7:6 (7:2). Тай-брейк первой партии Карен проиграл с 5:3 в свою пользу, а в начале решающего сета повёл с двойным брейком. Затем россиянин дважды не подал на матч, при счёте 5:4 и 6:5, упустив два матчбола. Отметим, что накануне он победил латвийца Эрнеста Гулбиса, отыграв два матчбола.



Поединок продолжался два часа. Долгополов 3 раза подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и использовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Хачанова 20 эйсов, 5 двойных и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.



За выход в финал Александр сразится с ещё одним россиянином, Андреем Кузнецовым.