Мартинцова переиграла Лоттнер в четвертьфинале турнира в Гштааде

Чешка Тереза Мартинцова стала полуфиналисткой турнира в Гштааде, одержав волевую победу над немкой Антонией Лоттнер (Q) со счётом 3:6, 6:1, 7:5.



Поединок продлился 1 час 56 минут. Мартинцова выполнила 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки и использовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Лоттнер 2 эйса, 4 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.



В полуфинале Тереза сыграет либо с эстонкой Анетт Контавейт, либо с немкой Кариной Виттёфт. Во втором полуфинале испанка Сара Соррибес-Тормо встретится с голландкой Кики Бертенс (2).