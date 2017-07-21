Богдан неожиданно обыграла Севастову на турнире в Бухаресте

Румынка Ана Богдан вышла в полуфинал домашнего турнира в Бухаресте, сенсационно обыграв латвийку Анастасию Севастову (1) в двух партиях — 6:1, 6:3.



Теннисистки провели на корте 1 час 2 минуты. Богдан трижды подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и использовала 5 брейк-пойнтов из 6. На счету Севастовой 2 эйса, 2 двойные и единственный брейк-пойнт, который она реализовала.



В полуфинале соперницей Аны станет или её соотечественница Александра Дулгеру, или немка Юлия Гёргес. В случае выхода в финал 24-летняя Богдан в ближайший понедельник дебютирует в топ-100.