Додиг нанёс поражение Гоффену в четвертьфинале соревнований в Умаге

Хорват Иван Додиг (WC), бывший 29-й ракеткой мира, но сейчас опустившийся на 412-ю позицию вследствие травмы и игры преимущественно в парном разряде, неожиданно нанёс поражение бельгийцу Давиду Гоффену в четвертьфинале турнира в Умаге — 7:5, 6:3.



Поединок продолжался 1 час 33 минуты. Додиг выполнил 5 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и использовал 4 брейк-пойнта из 9. На счету Гоффена 2 эйса, 2 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.



В полуфинале Додиг сыграет либо с россиянином Андреем Рублёвым (LL), либо с итальянцем Фабио Фоньини (3).