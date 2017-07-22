Рублёв: матч с Фоньини стал одним из тяжелейших в карьере

Россиянин Андрей Рублёв поделился впечатлениями от победы над итальянцем Фабио Фоньини со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 7:6 (7:2) в четвертьфинале турнира в Умаге.

«Мне трудно подобрать слова, чтобы выразить то, что сейчас чувствую. Это мой первый полуфинал турнира АТР, так что я очень рад. Матч с Фабио получился очень трудным, мне приходилось сражаться за каждое очко. Это был один из тяжелейших поединков в моей карьере, и мне пришлось отдать все силы для победы», — приводит слова Рублёва официальный сайт АТР.