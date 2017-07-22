Долгополов: проигрывая Хачанову, я расслабился и перестал давить на себя

Украинец Александр Долгополов прокомментировал победу над россиянином Кареном Хачановым со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 7:6 (7:2) в четвертьфинале турнира в Бостаде.

«Карен вёл 3:0 в третьем сете с двумя брейками, а у меня на подаче болела нога. Но игра пошла мне навстречу, я смог быстро отыграть один брейк и держаться на расстоянии одного брейка. Я расслабился, успокоился и стал просто показывать свой теннис, потому что шансов у меня было не так много. Я не давил на себя, и это сработало», — приводит слова Долгополова официальный сайт АТР.