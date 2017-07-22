Додиг: старался не давать Гоффену затягивать розыгрыши

Хорват Иван Додиг, победивший в четвертьфинале турнира в Умаге бельгийца Давида Гоффена со счётом 7:5, 6:3, не стал скрывать положительных эмоций от успеха в матче с лидером посева.

«Я старался с самого начала играть агрессивно и не давать сопернику затягивать розыгрыши. Я понимал, что в затяжных обменах ударами на этом покрытии у Давида шансов гораздо больше. Мне удалось сыграть действительно агрессивно. Я доволен своей игрой, это, определённо, был мой день», — приводит слова Додига официальный сайт АТР.