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Вердаско: было бы красиво победить на своём 10-м турнире в Бостаде

22 июля 2017, суббота. 10:54. Теннис

Испанец Фернандо Вердаско высоко оценил уровень своей игры в четвертьфинале турнира в Бостаде со своим соотечественником Альберто Рамосом-Виньоласом, которого он победил со счётом 6:3, 6:2.

«Матч с Альбертом стал одним из лучших для меня в этом сезоне. Я уверенно подавал и имел шансы почти во всех геймах на приёме. Я очень доволен уровнем показанного тенниса и должен так же сыграть в полуфинале, если хочу вновь выйти в решающий матч здесь.

Я дважды играл в финалах в Бостаде и чувствую себя здесь невероятно. Я с первого приезда сюда в 2004 году чувствую себя здесь, как дома. Это мой 10-й турнир в Бостаде. Было бы очень красиво завоевать титул в юбилейный год", — приводит слова Вердаско официальный сайт АТР.

Источник: ATP Сообщить об ошибке
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Фернандо Вердаско
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