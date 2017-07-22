Вердаско: было бы красиво победить на своём 10-м турнире в Бостаде

Испанец Фернандо Вердаско высоко оценил уровень своей игры в четвертьфинале турнира в Бостаде со своим соотечественником Альберто Рамосом-Виньоласом, которого он победил со счётом 6:3, 6:2.

«Матч с Альбертом стал одним из лучших для меня в этом сезоне. Я уверенно подавал и имел шансы почти во всех геймах на приёме. Я очень доволен уровнем показанного тенниса и должен так же сыграть в полуфинале, если хочу вновь выйти в решающий матч здесь.

Я дважды играл в финалах в Бостаде и чувствую себя здесь невероятно. Я с первого приезда сюда в 2004 году чувствую себя здесь, как дома. Это мой 10-й турнир в Бостаде. Было бы очень красиво завоевать титул в юбилейный год", — приводит слова Вердаско официальный сайт АТР.