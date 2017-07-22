Феррер: Вердаско добился большого прогресса за последнее время

Испанец Давид Феррер поделился впечатлениями от победы над швейцарцем Генри Лааксоненом со счётом 7:5, 3:6, 7:6 (7:3) в четвертьфинале турнира в Бостаде, а также ожиданиями от встречи со своим соотечественником Фернандо Вердаско.

«Думаю, на тай-брейке третьего сета ключевое значение имел мой опыт. Я старался правильно сыграть в решающие моменты, не поддаваясь волнению.

Фернандо проводит потрясающий сезон, он добился большого прогресса в игре за последнее время. К тому же ему отлично подходят условия игры здесь, так что это будет трудный матч», — приводит слова Феррера официальный сайт АТР.