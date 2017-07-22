Бертенс стала первой финалисткой турнира в Гштааде

Голландка Кики Бертенс (2) стала первой финалисткой турнира в Гштааде. В первом сете Кики разгромила испанку Сару Соррибес-Тормо со счётом 6:1, после чего её соперница отказалась от продолжения борьбы. Теннисистки провели на корте всего 38 минут.

За четвёртый титул в карьере и второй в текущем сезоне 25-летняя уроженка Ватерингена, занимающая 35-е место в рейтинге WТА, поспорит либо с чешкой Терезой Мартинцовой, либо с эстонкой Анетт Контавейт (3). Этот поединок начнётся в 14:00 по московскому времени.