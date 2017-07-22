Лыкина проиграла на старте квалификации в Нанчане, ведя 5:1 в третьем сете

Россиянка Ксения Лыкина (5) не смогла преодолеть барьер первого раунда квалификации турнира WТА в Нанчане, который пройдёт с 24 по 30 июля на харде. 27-летняя москвичка, занимающая 221-е место в женской табели о рангах, уступила китаянке Гуо Ханью со счётом 6:2, 3:6, 5:7. По ходу третьего сета Ксения вела со счётом 5:1, но проиграла 6 геймов кряду.

Соперницей 19-летней представительницы Поднебесной, которая располагается на 314-й позиции в рейтинге WТА, по борьбе за выход в основную сетку станет либо британка Тара Мур (10), либо её соотечественница Кан Йиаки.