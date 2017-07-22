Кудрявцева сыграет с Мартинцовой в первом круге турнира в Нанчане

В Нанчане (Китай) состоялась жеребьёвка турнира WТА с призовым фондом $ 250 тыс., который пройдёт на харде с 24 по 30 июля. Возглавила посев Чжан Шуай. Её первой оппоненткой станет Чан Кайчэнь из Тайваня.

Единственная представительница России в основной сетке Алла Кудрявцева в первом круге сыграет с чешкой Терезой Мартинцовой. Победительница этой встречи за выход в четвертьфинал поспорит либо с китаянкой Пэн Шуай (2), либо с японкой Куруми Нарой.

Ознакомиться с основной сеткой соревнований полностью вы можете на «Чемпионате»:

Основная сетка турнира в Нанчане.