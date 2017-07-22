Кузнецов не смог выйти в финал турнира в Бостаде, уступив Долгополову

Россиянин Андрей Кузнецов в полуфинале турнира в Бостаде уступил украинцу Александру Долгополову со счётом 3:6, 2:6. Продолжительность поединка составила 1 час 4 минуты. 26-летний уроженец Тулы, занимающий 88-е место в рейтинге АТР, 5 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку, не реализовал ни одного брейк-пойнта из 5, сделав 3 брейка.

За четвёртый титул в карьере и второй в текущем сезоне Долгополов поспорит с лучшим в соперничестве испанцев Фернандо Вердаско (6) и Давида Феррера (8).

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция полуфинала Кузнецов — Долгополов в Бостаде.