Контавейт стала соперницей Бертенс по финалу турнира в Гштааде

Эстонка Анетт Контавейт (3) в полуфинале турнира в Гштааде уверенно переиграла чешку Терезу Мартинцову со счётом 6:4, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут. 21-летняя уроженка Таллина, занимающая 32-е место в рейтинге WТА, сделала 3 эйса, 4 двойные ошибки, отыграла 5 брейк-пойнтов из 6 и выиграла 5 геймов на подаче оппонентки. Тереза ни разу не подала навылет при 1 двойной.

За второй титул в карьере Контавейт поспорит с голландкой Кики Бертенс (2). Свой первый трофей Анетт завоевала на турнире в Хертогенбосхе в 2017 году.