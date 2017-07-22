Россиянин Андрей Рублёв (LL) в полуфинале турнира в Умаге сыграет с хорватом Иваном Додигом (WC). Поединок начнётся в 18:30 по московскому времени. Ранее соперники между собой не играли. На данный момент Андрей занимает 74-е место в рейтинге АТР, а Иван располагается на 412-й позиции.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция полуфинала Рублёв — Додиг в Умаге.

За титул победитель этой встречи поспорит с лучшим в итальянском противостоянии Паоло Лоренци (4) — Алессандро Джаннесси.