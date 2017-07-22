17-летняя Софья Жук выиграла турнир ITF в Турции

Россиянка Софья Жук (2) в финале турнира серии ITF в Бурсе (Турция) с призовым фондом $ 60 тыс. со счётом 4:6, 6:3, 7:6 (7:5) переиграла местного лидера посева — Ипек Сойлу. 17-летняя москвичка, занимающая 196-е место в рейтинге WТА, за 2 часа 28 минут исполнила 1 эйс, допустила 8 двойных ошибок, реализовала 6 брейк-пойнтов из 12, проиграв столько же геймов на своей подаче.

За этот успех Жук получит 80 очков, что позволит ей в понедельник, 24 июля, вплотную приблизиться к топ-150 женской табели о рангах.