Бертенс: надеюсь, в финале смогу сыграть лучше, чем в прошлом году

Голландка Кики Бертенс поделилась впечатлениями после выхода в финал турнира в Гштааде. В первом сете Кики разгромила испанку Сару Соррибес-Тормо со счётом 6:1, после чего её соперница отказалась от продолжения борьбы из-за травмы запястья. В финале Бертенс сыграет с эстонкой Анетт Контавейт.

«Всегда непросто, когда ты побеждаешь из-за того, что соперница вынуждена сняться. Но я рада, что вновь смогла выйти в финал. Надеюсь, смогу сыграть лучше, чем в прошлом году. Думаю, завтра мне будет нелегко», — приводит слова Бертенс официальный сайт тура.