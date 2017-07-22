Контавейт: Бертенс находится в великолепной форме, финал будет непростым

Эстонка Анетт Контавейт поделилась впечатлениями после победы в полуфинале турнира в Гштааде над чешкой Терезой Мартинцовой со счётом 6:4, 6:1 и оценила свою следующую соперницу, голландку Кики Бертенс.

«Я очень рада выходу в финал. Я сейчас уверена в себе и демонстрирую отличный теннис. Мне очень нравится в Гштааде, особенно горы и природа. Они прекрасны.

Мы встречались с Кики раньше, но на другом покрытии, к тому же прошло некоторое время. Думаю, мы обе сейчас играем хорошо. Кики совершенно точно находится в великолепной форме, она здорово провела грунтовый сезон. Она так же уверена в себе, так что матч будет непростым», — цитирует Контавейт официальный сайт тура.