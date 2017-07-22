Представительница Польши Агнешка Радваньска вышла замуж за своего многолетнего бойфренда и спарринг-партнёра Давида Целта. Церемонию бракосочетания в Кракове посетили немка Анжелика Кербер, датчанка Каролина Возняцки, а также представители Польши Марта Домаховска и Ежи Янович, сообщает официальный сайт тура.

Фото доступно в «твиттере» WTA.

За свою карьеру 28-летняя уроженка Кракова выиграла 20 турниров WTA в одиночном разряде. На прошедшем Уимблдоне Радваньска дошла до четвёртого круга, где проиграла россиянке Светлане Кузнецовой.