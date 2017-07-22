Рублёв победил Додига и вышел в финал турнира в Умаге

Российский теннисист Андрей Рублёв (LL) вышел в финал турнира в Умаге, обыграв хорвата Ивана Додига (WC) со счётом 7:6 (7:4), 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 41 минуту. Андрей трижды подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. На счету Ивана 5 эйсов, 6 двойных ошибок и 2 брейка.
«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию этой встречи.
Текстовая онлайн-трансляция полуфинала Рублёв — Додиг в Умаге.
В финале соперником Рублёва будет победитель матча Паоло Лоренци (Италия, 4) — Алессандро Джаннесси (Италия, LD).