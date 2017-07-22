Долгополов: в матче с Кузнецовым было много напряжённых геймов

Украинский теннисист Александр Долгополов прокомментировал свою победу над россиянином Андреем Кузнецовым в полуфинале турнира в Бостаде со счётом 6:3, 6:2.

«В этом матче было много напряжённых геймов. У Кузнецова был ряд шансов на моей подаче, но я сумел уверенно справиться с этим, и в итоге взял второй сет», — приводит слова Долгополова официальный сайт тура.

За четвёртый титул в карьере и второй в текущем сезоне уроженец Киева поспорит с представителем Испании Давидом Феррером. Финал состоится 23 июля.

