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Долгополов: в матче с Кузнецовым было много напряжённых геймов

22 июля 2017, суббота. 22:06. Теннис

Украинский теннисист Александр Долгополов прокомментировал свою победу над россиянином Андреем Кузнецовым в полуфинале турнира в Бостаде со счётом 6:3, 6:2.

«В этом матче было много напряжённых геймов. У Кузнецова был ряд шансов на моей подаче, но я сумел уверенно справиться с этим, и в итоге взял второй сет», — приводит слова Долгополова официальный сайт тура.

За четвёртый титул в карьере и второй в текущем сезоне уроженец Киева поспорит с представителем Испании Давидом Феррером. Финал состоится 23 июля.

Источник: ATP World Tour Сообщить об ошибке
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Александр Долгополов Андрей Кузнецов
Новости. Теннис
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