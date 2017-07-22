Эбден стал первым финалистом турнира в Ньюпорте

Австралийский теннисист Мэттью Эбден (Q) вышел в финал турнира в Ньюпорте, в двух партиях одолев представителя Германии Петера Гоёвчика со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 2 минуты. Эбден 6 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

В финале соперником австралийца будет победитель противостояния Джон Иснер (США, 1) — Бьорн Фрэтэнджело (США). Турнир в Ньюпорте завершится 23 июля.

