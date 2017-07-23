Чешская теннисистка Главачкова вышла замуж

30-летняя чешская теннисистка Андреа Главачкова вышла замуж за функционера WTA Фабрицио Сестини. Церемония бракосочетания состоялась на территории гольф-клуба Greensgate Golf Club в пригороде чешского города Пльзень. Среди гостей на празднике присутствовали Тимя Бабош, с которой чешка выступает в паре, а также Клара Коукалова, уже завершившая карьеру.

Главачкова является специалистом прежде всего по игре в парном разряде. В одиночном рейтинге она не поднималась выше 58-й строчки, тогда как в парном занимала третье место. На её счету 21 титул, в числе которых «Роланг Гаррос»-2011 и US Open-2013. На Олимпиаде-2012 в Лондоне она в паре с Люсией Градецкой завоевала серебряную медаль.