Рублёв: ключом к победе над Додигом стала психологическая устойчивость

Россиянин Андрей Рублёв поделился впечатлениями от первого в карьере выхода в финал турнира АТР. В решающем матче соревнований в Умаге соперником Андрея станет итальянец Паоло Лоренци.

«Я очень рад достигнутой победе и первому в карьере выходу в финал. Ключевую роль в достигнутом успехе сыграла психологическая стойкость. Я думаю, мы оба чувствовали себя не лучшим образом, виной чему в том числе стали и тяжёлые условия. Поэтому на первый план вышла психология», — приводит слова Рублёва официальный сайт АТР.