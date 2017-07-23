Лоренци: надеюсь, успею восстановиться к финалу турнира в Умаге с Рублёвым

Итальянец Паоло Лоренци после победы над своим соотечественником Алесандро Джаннесси со счётом 6:2, 4:6, 6:3 в полуфинале турнира в Умаге прокомментировал ход встречи.

«Я очень рад, что дошёл до финала в Умаге. Матч с Алессандро был трудным, потому что я отлично его знаю и мы уже много лет дружим. Это была настоящая битва, но я надеюсь, что успею восстановиться и подойду к финалу в полной боевой готовности», — приводит слова Лоренци официальный сайт АТР.

За титул Паоло поспорит с россиянином Андреем Рублёвым.