Иснер: теперь я знаю, каково быть Джоковичем и Марреем

Американец Джон Иснер, переигравший в полуфинале турнира в Ньюпорте своего соотечественника Бьорна Фрэтэнджело со счётом 6:2, 6:4, прокомментировал ход встречи.

«Матч сложился хорошо. Я провёл на корте всего час, и это здорово перед финалом. Теперь я знаю, каково это быть Джоковичем и Марреем, и в каждом матче играть менее часа. У меня связаны хорошие воспоминания с турниром в Ньюпорте. Это помогает, когда ты знаешь, что уже добивался успеха здесь и выигрывал много матчей.

Я играл с Эбденом примерно три года назад на Уимблдоне. Мэттью выиграл здесь шесть матчей кряду, поймал кураж и показывает свой лучший теннис за долгое время. Трава — его любимое покрытие. Нас ожидает сложная битва. Это будет и мой самый трудный поединок, и его», — приводит слова Иснера официальный сайт АТР.