Эбден: полгода без тенниса помогли мне изменить психологию

Австралиец Мэттью Эбден рассказал о своих впечатлениях от победы над немцем Петером Гоёвчиком со счётом 6:3, 6:3 в полуфинале турнира в Ньюпорте.

«Это круто! Я впервые дошёл до финала турнира АТР. За последние полгода я сильно увеличил уровень своей игры. Полгода без тенниса в прошлом сезоне пошли мне на пользу и помогли изменить психологию. Теперь я по-другому подхожу к матчам. Мне нравится играть на траве. Я рад не только победам, но и возможности провести так много матчей», — приводит слова Эбдена официальный сайт АТР.