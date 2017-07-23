Бегу: зрителям трудно смотреть теннис в такую жару

Румынка Ирина-Камелия Бегу после победы над испанкой Карлой Суарес-Наварро со счётом 7:5, 7:5 в полуфинале турнира в Бухаресте посетовала на жару.

«Это был очень жаркий день, но условия одинаковые для обеих теннисисток. Мы обе мучились, но в концовке я была очень рада, что смогла победить в двух партиях. Думаю, людям на трибунах непросто смотреть теннис в такую жару. Поэтому хочу поблагодарить болельщиков за поддержку и выразить надежду, что они вновь поддержат меня в финале», — приводит слова Бегу официальный сайт WТА.