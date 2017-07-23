Гёргес: хорошо, что матч с Богдан был вторым. Не пришлось играть в жару

Немка Юлия Гёргес, переигравшая в полуфинале турнира в Бухаресте румынку Ану Богдан со счётом 3:6, 6:2, 6:4, поделилась впечатлениями от выхода в решающий поединок.

«Хорошо, что наш матч был вторым, потому что нам не пришлось играть в самую жару. Матч получился очень упорным. Я рада, что справилась и получила право сыграть в очередном финале. Я очень рада, что провела так много матчей здесь, особенно учитывая, что первый поединок не был хорошим. Но если ты выигрываешь трудные встречи, то никогда не знаешь, что пройдёт дальше.

Я хорошо знаю Ирину и думаю, что в финале нас ждёт настоящая битва. Она хорошая теннисистка и одержала несколько отличных побед здесь. Я постараюсь отдать все физические и мысленные силы, чтобы победить», — приводит слова Гёргес официальный сайт WТА.