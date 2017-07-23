Бертенс оформила победный дубль на турнире в Гштааде

Голландка Кики Бертенс сделала победный дубль на турнире в Гштааде. В начале дня она завоевала титул в одиночном разряде, в трёх сетах победив эстонку Анетт Контавейт (6:4, 3:6, 6:1), а затем победила в паре со шведкой Юханной Ларссон. В финале голландско-шведский дуэт оказался сильнее швейцарки Виктории Голубич и сербки Нины Стоянович — 7:6 (7:4), 4:6, [10:7]. Матч продолжался 1 час 39 минут.



Для Бертенс это седьмой парный титул в карьере и второй в сезоне. Все семь она завоевала в паре с Ларссон. Отметим, что она уже однажды делала дубль — на турнире в Нюрнберге в 2016 году. Ларссон завоевала 10-й парный титул в карьере.