Ватутин победил на челленджере в Польше, отыграв шесть матчболов

Россиянин Алексей Ватутин стал победителем турнира серии «челленджер» в Познани (Польша), обыграв в финале аргентинца Гвидо Андреоцци (6) со счётом 2:6, 7:6 (12:10), 6:3. По ходу поединка, продолжавшегося 2 часа 41 минуту, Ватутин отыграл шесть матчболов — два на подаче соперника на матч при счёте 6:5 во второй партии и ещё четыре на тай-брейке (по два на подаче и на приёме). Сам Алексей завершил игру в свою пользу с первого матчбола, сделав брейк в концовке поединка.

После этой победы 24-летний Ватутин впервые в карьере войдёт в топ-200 — он поднимется на 182-е место.